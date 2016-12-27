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货币新闻 | 2016年 12月 27日 星期二 10:04 BJT

芝加哥期市：大豆期货继上周大跌后企稳，阿根廷关键产区未降雨

以下为0118GMT报价：    
 合约        价格     变动     涨跌%    两日涨跌  30日移动均   RSI
                                        %         值           
 CBOT小麦     397.75     4.25   +1.08%    -0.44%       412.83   49
 CBOT玉米     348.00     2.25   +0.65%    +0.22%       354.34   45
 CBOT大豆     990.50     1.50   +0.15%    -1.61%      1020.63   29
 CBOT稻米       9.46    $0.00   +0.00%    +1.01%        $9.63   23
 WTI原油       53.08    $0.06   +0.11%    +0.25%       $49.67   69
 汇率                                                          
 欧元/美元    $1.044  -$0.001   -0.13%    -0.14%               
 美元/澳元    0.7176   -0.001   -0.11%    -0.06%               
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/徐文焰)
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