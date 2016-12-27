《汇市简讯》美元兑坡元随美债收益率上升而走高

* 美元兑坡元小幅走高，但目前看不太可能重新触及1.4500

* 当局上周在1.45上方出手干预后，投机客保持警惕

* 10年期美债收益率最新升两个基点至2.36%

* 美元兑坡元最新交投在1.4485-90，到目前为止波动区间在1.4476-89 (完)