台湾汇市：台币盘初微跌续探近半年新低，寿险及外资买汇惟出口商抛汇

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月27日 - 台币兑美元 周二盘初微跌续探近半年盘中新低。汇银人士表示，由于国际美元续强，加以盘初寿险及外资的美元买盘急待消化，令台币贬势难歇靠向32.300，惟年底出口商抛汇卖需仍在，稍有缓和台币跌幅。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约3.02亿美元，交投转趋热络，上日同时段仅为0.62亿美元。盘初主要交投来自寿险及外资急于买汇，而出口商抛汇卖压也重，但两相折抵暂由买汇力道略胜一筹。
〞出口商虽多，但外资加寿险的买盘急。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:19，台币兑美元报32.278，交投区间介于32.190-32.282，盘中前低为7月7日的32.364，上日收在32.250。韩元兑美元 报1,205.4，上日收在1,201.4；台股 则涨0.08%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩减至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.245/32.316，上日收在32.255。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.200-32.300
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