韩国金融市场：韩元因美元走强而下跌，股市小幅上涨

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
LG显示器 下跌1.4%。
上涨个股家数超过下跌家数，分别为412档与335档。
三年期公债3月期货 下滑0.03点至109.44。
0209GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,205.9 1,201.4
日圆/韩元 10.2640/29 10.2467
韩国公债期货 * 109.45 109.48
韩国综合股价指数 2,041.32 2,037.75
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹/陈宗琦；审校 李爽/高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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