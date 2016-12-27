《全球汇市》低接买盘支撑美元小升，澳元和新西兰元下跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0433 1.0453 -0.19 -3.93 1.0860 美元/日圆 117.37 117.07 +0.26 -2.44 120.30 欧元/日圆 122.48 122.40 +0.07 -6.12 130.47 美元/瑞郎 1.0287 1.0266 +0.20 +2.69 1.0018 英镑/美元 1.2266 1.2281 -0.12 -16.77 1.4738 美元/加元 1.3533 1.3507 +0.19 -2.21 1.3839 美元/离岸人民币 6.9566 6.9505 +0.09 +5.92 6.5680 澳元/美元 0.7176 0.7184 -0.11 -1.36 0.7275 新西兰元/美元 0.6883 0.6894 -0.16 +0.85 0.6825 澳元/日圆 84.250 84.140 +0.13 -3.85 87.620 新西兰元/日圆 80.770 80.700 +0.09 -1.48 81.980 英镑/日圆 143.99 143.69 +0.21 -18.75 177.22 澳元/新西兰元 1.0427 1.0409 +0.17 -2.22 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/张明钧/刘秀红/王颖；审校 戴素萍/高琦/孙茉莉/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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