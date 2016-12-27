版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 10:54 BJT

《全球汇市》低接买盘支撑美元小升，澳元和新西兰元下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0433  1.0453  -0.19  -3.93  1.0860
    美元/日圆            117.37  117.07  +0.26  -2.44  120.30
    欧元/日圆         122.48  122.40  +0.07  -6.12  130.47
    美元/瑞郎            1.0287  1.0266  +0.20  +2.69  1.0018
    英镑/美元            1.2266  1.2281  -0.12 -16.77  1.4738
    美元/加元            1.3533  1.3507  +0.19  -2.21  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9566  6.9505  +0.09  +5.92  6.5680
    澳元/美元            0.7176  0.7184  -0.11  -1.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.6883  0.6894  -0.16  +0.85  0.6825
    澳元/日圆         84.250  84.140  +0.13  -3.85  87.620
    新西兰元/日圆     80.770  80.700  +0.09  -1.48  81.980
    英镑/日圆         143.99  143.69  +0.21 -18.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0427  1.0409  +0.17  -2.22  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/张明钧/刘秀红/王颖；审校 戴素萍/高琦/孙茉莉/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐