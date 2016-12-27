日本股市：日经指数早盘在淡静交投中小幅收涨，东芝股价大跌

“在外国投资者因假日离场之际，散户投资者今日成为了市场主力。”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato说道。

他补充道，市场缺乏经济面的交投诱因，机构投资者在场边观望。

银行股有所复苏，三菱日联金融集团(MUFG) 上涨1.2%，瑞穗金融集团 涨0.93%。

Ono Pharmaceutical Co 上涨逾5%，此前日经新闻报导称该公司计划下一财年在国内市场出售其治癌治疗胃癌的药物Opdivo。

东芝 股价早盘一度暴跌16%，因东芝称考虑就去年旗下西屋(Westinghouse)收购美国核电业务提列数千亿日圆的商誉减值损失。

东证股价指数 涨0.24%至1,541.81点，JPX-日经400指数 涨0.3%至13,826.76点。(完)