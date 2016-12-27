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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 11:09 BJT

金属期市：上海期锌和期镍继续下跌，年底出现获利了结

沪锌 跌2.2%，沪镍 跌1.4%，沪铅 跌2.4%。

沪锌和沪镍过去两个交易日均跌逾7%。

分析师对中国房地产市场的担忧加剧，指出2017年将有抑制房地产投机的举措，而且政府刺激需求的努力可能会减少。

不过沪铜期货今年以来累计上涨20%左右，有望创下2010年以来最大年度涨幅。

伦敦金属交易所(LME)将于12月28日周三恢复交易。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 张荻/于春红)
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