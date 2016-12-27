金属期市：上海期锌和期镍继续下跌，年底出现获利了结

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
沪锌 跌2.2%，沪镍 跌1.4%，沪铅 跌2.4%。
沪锌和沪镍过去两个交易日均跌逾7%。
分析师对中国房地产市场的担忧加剧，指出2017年将有抑制房地产投机的举措，而且政府刺激需求的努力可能会减少。
不过沪铜期货今年以来累计上涨20%左右，有望创下2010年以来最大年度涨幅。
伦敦金属交易所(LME)将于12月28日周三恢复交易。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 张荻/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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