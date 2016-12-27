中国货币市场：跨年供给仍显不足，央行大额净回笼后静待财政资金投放

路透上海12月27日 - 中国银行间市场周二流动性整体尚属平稳，但跨年资金仍不足，尤其是非银机构结构性供需矛盾依旧明显；而公开市场单日净回笼大增至1,500亿元人民币，隔夜供给稍有收敛，不过因年末最后几日一般是财政资金投放高峰期，央行公开市场或因此暂时收力。

交易员指出，央行在上周市场信心逐步回稳后，遂减弱扶助力度，表明中性的政策基调未变。流动性在年底前若再现临时性短缺，央行还会及时补血；但中期来看，资金面维持基本平衡仍是常态。

“隔夜的还行，跨年的出的不多，银行压力不大，大行、股份制（银行）都在出钱，非银的压力会更大一些，”华东一银行交易员称。

北京一基金公司交易员谈到，早盘整体感觉还不错，但在公开市场净回笼之后隔夜资金有所收缩，“上周舒服主要也是公开市场投放的多，才过了几天好日子，就上周五那天好借，这周被打回原形了。”

上海一银行交易员称，公开市场快速减力一方面是上周的大额投放后，一级交易商的需求下降较快，另外年底最后几天都会有财政资金大量投放，央行适度回收也是对冲其影响。

央行公开市场今日进行总额800亿元逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼1,500亿元，较上日的700亿元大增逾一倍。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 2.0790 2.1193 -4.03

七天 2.3895 2.4736 -8.41

14天 3.5775 3.3642 21.33 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5300 2.1350 339.50

七天 5.4150 5.1750 24.00

14天 4.9000 4.8100 9.00 回购定盘利率

其中:隔夜 2.1000 2.1500 -5.00

七天 2.5000 2.5000 0.00

14天 4.8000 4.5000 30.00 Shibor

其中:隔夜 2.2640 2.2940 -3.00

七天 2.5470 2.5450 0.20

三个月 3.2512 3.2414 0.98