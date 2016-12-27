台湾货币市场：短率稳中趋跌，1月标售定存单额度大减效应发威

* 1月标售定存单大减效应压过国库借款 * 拆款需求稀落，短票成交利率下滑 * 银行RP利率开高，券商非到必要不动用 记者 董永年 路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌。资金调度人员指出，央行1月标售定存单额度大减的 效应，让年底纵有国库大额借款、银行开始提领新钞等紧缩因素都无法影响，这使得拆款、短票利率均出现松 动。 他们表示，国库在29、30日资金调度的总额为500亿台币，但其中有部分会在农历年前到期。但央行1月减 少标售定存单的总额达900亿台币，相形之下还是宽松不少。且银行间累计超额准备将近1.3兆台币，这让钱多 的银行销资金压力不小。 〞完全没什么人要钱，已不是价格的问题。〞一大型公股银行资调人员说。 另一银行交易员称，票券商等资金需求者，受11月资金紧俏的教训，早早将落点避开年底，因此这几天的 需求都不高。 农历年春节假期落点在明年1月27日至2月1日，因应农历年新钞需求，台湾银行将从12月28日起至明年1月 16日陆续排定银行提领新钞。 因应农历年关资金需求，台湾央行上周五公布，将在2017年1月3日标售364天期定存单，金额暂降至1,000 亿台币，4日发行。一年期定存单原发行规模为1,600亿台币。 本地时间 13:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.266 32.250 台湾加权股价指数<.TWII 9,109.27 9,110.54 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.170% 0.171-0.230% --一周拆款利率区间 0.172-0.173% 0.171-0.450% --两周拆款利率区间 0.200-0.560% 0.174-0.570% **农历年前短票利率下滑** 短票方面，票券商交易员指出，受券源稀少，资金缺口有限影响，今日落点在农历年前的短票成交利率下 滑，大型票券商卖票利率低位从昨日的0.53%骤降至0.50%。 一大型票券商交易主管表示，央行大减1月标售定存单额度的动作，让资金浮滥的银行压力变大，今日有 几家银行愿意以0.50%利率全数吃下农历年前到期的短票。 〞我们可以说非0.50%不做，券源太少了。〞一大型票券商交易员说。 不过另一中型银行资调人员则称，短票成交利率仍在0.55%左右。 今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.54%，上日在0.53-0.56%；跨农历年自保短票利率 承作区间主要成交在0.56-0.59%，上日0.57-0.59%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%，区间在0.50-0.57%，成交金额69.65亿 台币；前日加权平均利率为0.55%，区间在0.35-0.57%，成交金额74.46亿台币。 台湾央行周二到期2,050.5亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点分别为：周三1,201.5亿、周四1,769.5亿，及 周五2,331.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一银行超额准备为516亿台币，累计超额准备为1兆2,893亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆4,395亿台币。 **银行RP开高** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日寿险与投信钱多，不过为求取得安稳的跨年资金，还是得 与银行往来，但成交利率就会走高。 他们表示，由于银行会将RP利率与拆款、短票相比，因此利率比其他客户要高上一截。目前的做法就是静 观年底资金情势，若是偏紧，与银行承作的额度就会多些。 〞有小型银行公债RP开0.50%，这是最后一道防线，非到必要就不动用。〞一证券商交易员说。 另一票券商交易员也称，虽然银行满手资金，但利率还是开高，〞不跟他做还生气。〞 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4 3%；跨月天期公债成交在0.33-0.35%，公司债则落在0.44-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.25%以下，公司债附买回利率亦同；而 跨年公债参考利率即在0.30-0.35%；公司债利率主要成交在0.35-0.40%。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)