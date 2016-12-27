中国债市动态：交投偏淡现券弱势盘整，一级国开新债需求尚可

路透上海12月27日 - 中国银行间债市周二持续震荡走弱，国债期货亦小幅走跌，年关将至整体交投偏淡。交易人士表示，资金面依旧充裕，但非银等机构多为跨年底和元旦的资金做准备，现券整体成交并不算活跃；不过，一级国开新债招标结果显示需求尚可，五年期表现更甚。

上海一银行交易员称，“现券还是有点偏弱，不过年底了成交比较清淡，都准备休息休息吧，国开招标其实还算是不错的。”

国开行上午招标的五年和10年期增发债，中标收益率为3.6577%和3.7389%，此前市场预测均值3.70%和3.73%，投标倍数为5.49倍和2.63倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7425%/3.7350%，上日尾盘为3.7400%/3.74%。

北京一券商交易员亦表示，“我们都在忙着为跨节的资金卡算成本呢，现券做的并不算多”。

央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼1,500亿元。

中国国家统计局周二公布称，11月全国规模以上工业企业实现利润总额7,745.7亿元人民币，同比增长14.5%，增速比10月份加快4.7个百分点。