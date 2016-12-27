中国汇市：人民币早盘延续横盘走势，机构倒量积极成交突破230亿美元

* 人民币早盘维持狭小区间窄幅整理

* 机构倒量积极半日成交量突破230亿美元

* 预计跨年之前汇价将维持平稳走势

* 监管层料不会放弃此前的定价机制

路透上海12月27日 - 人民币兑美元即期 周二早盘维持在15个点的狭小区间内波动，中间价亦仅微跌3点。交易员称，外围市场依旧平静，中间价亦延续横向走势，预计跨年之前，汇价将继续维持平稳走势；由于机构倒量积极，半日成交量突破230亿美元。

他们并指出，监管层料不会放弃此前的定价机制，观察中间价是否重回僵化模式，必须结合人民币汇率指数表现综合判断，若人民币中间价重新盯住美元，强势美元可能会被动提升汇率指数，这并不利于宏观经济稳定，不符合监管思路。

“年底了市场本来就平静，外盘不动，我们没必要大动，当然价差小，倒倒量也没什么风险。”一中资行交易主管称。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.95元,上日收报6.9497元，夜盘终报6.9487元。今日人民币兑美元中间价 报6.9462元，上日为6.9459元。人民币兑美元即期成交额 为233.85亿美元，上日半日为145.92亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二小升。市场进入今年最后几个交易日，一些投资者摆脱假日平淡局面寻觅低接机会。鉴于美国公债收益率涨势放缓、以及对特朗普保护主义言论的忧心令美元蒙阴，市场开始猜测美元会否出现较大幅度的下行修正。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.26元, 上日尾盘为7.251元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9595元, 与在岸即期价差为95点，上一交易日尾盘报6.9511元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9498，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.254、5.9231和8.5264。