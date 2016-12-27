中国汇市：人民币早盘延续横盘走势，机构倒量积极成交突破230亿美元

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
* 人民币早盘维持狭小区间窄幅整理
* 机构倒量积极半日成交量突破230亿美元
* 预计跨年之前汇价将维持平稳走势
* 监管层料不会放弃此前的定价机制
路透上海12月27日 - 人民币兑美元即期 周二早盘维持在15个点的狭小区间内波动，中间价亦仅微跌3点。交易员称，外围市场依旧平静，中间价亦延续横向走势，预计跨年之前，汇价将继续维持平稳走势；由于机构倒量积极，半日成交量突破230亿美元。
他们并指出，监管层料不会放弃此前的定价机制，观察中间价是否重回僵化模式，必须结合人民币汇率指数表现综合判断，若人民币中间价重新盯住美元，强势美元可能会被动提升汇率指数，这并不利于宏观经济稳定，不符合监管思路。
“年底了市场本来就平静，外盘不动，我们没必要大动，当然价差小，倒倒量也没什么风险。”一中资行交易主管称。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.95元,上日收报6.9497元，夜盘终报6.9487元。今日人民币兑美元中间价 报6.9462元，上日为6.9459元。人民币兑美元即期成交额 为233.85亿美元，上日半日为145.92亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二小升。市场进入今年最后几个交易日，一些投资者摆脱假日平淡局面寻觅低接机会。鉴于美国公债收益率涨势放缓、以及对特朗普保护主义言论的忧心令美元蒙阴，市场开始猜测美元会否出现较大幅度的下行修正。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.26元, 上日尾盘为7.251元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9595元, 与在岸即期价差为95点，上一交易日尾盘报6.9511元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9498，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.254、5.9231和8.5264。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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