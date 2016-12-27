中国信用债：大连机床两期债交叉违约，因16大机床SCP001宽限期内未偿付

路透上海12月27日 - 近期债券违约的中国大连机床集团继续深陷泥沼，其周二公告称，因公司在10个工作日内未能筹措足额资金对超短融--16大机床SCP001进行延期支付，已触发16大机床SCP002 和16大机床SCP003 的交叉违约。

公告指出，根据16大机床SCP002和16大机床SCP003关于交叉违约（保护）条款的约定，鉴于16大机床SCP001违约事件发生后的10个工作日宽限期内未予以纠正完毕，因此触发16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。

该公司表示，目前公司通过多途径积极筹措资金，寻求尽快解决上述债券本息兑付事宜。同时将配合16大机床SCP002和16大机床SCP003的主承销商兴业银行 启动交叉违约后的豁免及救济机制方案。主承销商将于违约事项之日起的15个工作日内召开持有人会议。

而16大机床SCP002此前已触发过一次交叉违约。大连机床集团11月末曾称，因其子公司近期发生了1.39亿元人民币的银行承兑汇票垫款，并在10个工作日内未纠正，16大机床SCP002已触发交叉违约条款。

大连机床集团周一公告称，此前出现曾触发交叉违约条款的16大机床SCP002，已获持有人会议表决通过有条件豁免违约。

此前于12月12日到期的大连机床2016年第一期超短融16大机床SCP001发生实质性违约；而大连机床集团上周四又公告称，公司2015年第四期短融15机床CP004 应于12月29日兑付，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。

而11月下旬，大连机床集团的15机床CP003还曾出现过债券技术性违约，随后延迟一天支付本息。

以下为中金公司11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)：

债券名称 种类 规模 发行日 到期日 主承销商 15机床CP004 短融 5 2015-12-28 2016-12-29 浦发、国

开 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行

工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行

工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1

金额合计 33 (完)

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