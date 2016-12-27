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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--12月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    
    12月27日(二)
    2350 日本工业生产                            11月初值       +1.6%      持平
             工业生产一个月预估                      11月        --       +4.5%
             工业生产两个月预估                                  --       -0.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    11月        --       -0.1%
    
    12月28日(三)
    
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   11月        --       正1.49
    0900 意大利制造业企业信心指数                    12月        --        102.0
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月        --       40.851
    
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周        --        407.3
                抵押贷款再融资指数                               --      1,449.4
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                  11月       +0.5%      +0.1%
    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   1月        --           74
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    11月       +2.2%      -1.6%
                     (较前月)                                   +1.0%      -1.7%
             服务业产出(较前月)                                  --        -0.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值     预估值 

    12月27日(二)
    
    0130 中国规模以上工业企业利润                  1-11月       +9.4%      --
             货物和服务贸易(亿美元)                  11月     顺差205      --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    11月       -6.0%      --   
   
             房屋开工(较上年同期)                               +6.7%    +10.2% 
   
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月    +0.6%     +0.5% 
    
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +0.1%      --   
    
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%     +5.1% 
    
    1500 美国消费者信心指数                          12月       113.7     109.0 
    
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                12月         正8      --   
      
    
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)
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