主要国家经济指标预测--12月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月27日(二) 2350 日本工业生产 11月初值 +1.6% 持平 工业生产一个月预估 11月 -- +4.5% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1% 12月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.49 0900 意大利制造业企业信心指数 12月 -- 102.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月 -- 40.851 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 407.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,449.4 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 11月 +0.5% +0.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 74 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +2.2% -1.6% (较前月) +1.0% -1.7% 服务业产出(较前月) -- -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月27日(二) 0130 中国规模以上工业企业利润 1-11月 +9.4% -- 货物和服务贸易(亿美元) 11月 顺差205 -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -6.0% -- 房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.2% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.5% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -- 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 12月 113.7 109.0 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 12月 正8 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)