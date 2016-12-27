欧洲经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日当周 12月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.49 0900 意大利制造业企业信心指数 12月 -- 102.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月 -- 40.851 12月29日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +3.8% +4.4% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +4.4% +4.4% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +2.1% 12月29-1月5日 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 12月30日(五) 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.6% 1月2日当周 1月2-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 1月2日(一) 0850 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 53.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 55.5 55.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 54.9 54.9 1月3-6日 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 -0.6% +2.4% (较上年同期) -- -1.0% 1月3日(二) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月 -- +0.7% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 56.6 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.5 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 253.2 经季节调整失业率 6.0% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 265.8 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 53.1 53.4 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.4% +0.8% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% 持平 (较上年同期) +1.3% +0.7% 1月4日(三) 0745 法国消费者信心指数 12月 -- 98 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.6 综合PMI -- 52.8 0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 53.8 53.8 综合PMI -- 54.8 0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.1 53.1 综合PMI 53.9 53.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 -- 增加16.18 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加32.78 抵押贷款批准件数(件) -- 67,518 M4货供额(较前月) -- +1.1% 0930 英国Matkit/CIPS建筑业PMI 12月 -- 52.8 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月 +1.0% +0.6% 扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.8% +0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)