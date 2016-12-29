《全球主要央行动态》--12月22日-12月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月22日-12月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**日韩**

周四公布的日本央行12月19-20日会议意见摘要显示，一位委员在会上表示，央行应灵活对待上调债券收益率目标，并允许长期利率上升，如果这种情况反映的是经济好转。持这种观点的可能是以前担任市场分析师的审议委员佐藤健裕。他反对日本央行将10年期公债收益率目标维持在零附近的决定。

日本央行11月1日会议记录显示，关于央行在以利率为目标的新政策框架下对购债规模的重视程度，决策者意见分歧。这突显出执行该复杂政策计划所面临的挑战。会上一名委员表示，由于日本央行可能在购买较少公债的情况下达成收益率目标，因此购债金额指引可“随时间进展”逐步调降。不过会议记录显示，有几名委员坚持认为央行应维持购债指引不变，因为若将其删除，可能向市场发出央行似在考虑削减资产购买规模的错误信号。

日本央行总裁黑田东彦周一在一场对经济团体连合会(经团连)发表的演说中对控制收益率曲线政策提出辩护，称该政策已使日本长期利率免于随全球收益率上升趋势，且有助于协助经济摆脱停滞。他对全球经济提出乐观看法，称随着制造业及贸易活动升温，全球经济正摆脱平淡表现。“全球经济看似终于进入新的阶段，已经摆脱了全球金融危机的负利率时期，尽管未来仍有许多不确定性，”他说。

韩国央行周二在半年度金融稳定报告中警告称，在经济复苏延迟以及利率上升的背景之下，国内部分财务情况最脆弱的家庭其偿债能力可能下降。央行表示，虽然各家庭整体偿债能力似乎稳健，但低收入家庭以及信用较低的人群面临违约风险，因债务累积速度远远超过可支配收入的增长。

韩国央行周四表示，计划2017年维持宽松货币政策，以支持经济复苏并推动通胀率达到2%的央行目标。央行在政策方向年度计划中表示，预计明年仍存在产出缺口，因经济缺乏达到全部产能的动力。

**大中华地区**

中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。人行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。

中国国务院周二称，任命殷勇为中国人民银行副行长，免去郭庆平的副行长职务。政府网发布的公告并称，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏上周四称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。他在央行媒体沟通会上称，影响汇率的因素大致可以分为两类，即经济基本面因素和与预期相关的因素；而11月以来人民币兑美元汇率加速贬值主因美元指数走强，人民币兑美元贬值幅度实际上小于多数货币。

中国人民银行研究局局长徐忠表示，以往在改革发展遇到重大困难时，总会出现“以保为主”和“以改为主”的争论；而“以保为主”会妨碍市场配置资源的效率，可能导致风险防不住、底线保不住，只有积极主动地推进改革，才是防范和化解风险的根本途径。

台湾央行上周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞；央行总裁彭淮南于记者会中指出，台湾的经济是温和的成长，央行持续采货币宽松，以协助促进经济成长。彭淮南并称，目前货币政策基调仍是〞宽松〞，未来的货币政策首要考量是当前物价和物价展望，不必然要跟着其他国家／地区走。

**欧洲**

欧洲央行在上周四公布的经济月报中称，欧元区通胀率将在年关之际超过1%，触及2013年底以来首见的高位，而且全球经济成长正在加速。但欧洲央行在其月报中还表示，全球经济前景仍蒙阴，归咎于原材料低价给大宗商品出口国造成的负面影响、中国经济再平衡以及美国的政策不确定性。月报内容与12月8日的政策声明大致相符。

挪威央行总裁奥尔森周三向公共电视台NRK表示，央行预计未来将继续维持指标政策利率不变，但仍认为降息的机率大于升息。“降息的机率仍高于升息，”奥尔森称。“倘若挪威经济面临新的重大干扰，连负利率都有可能，”他补充称。

**其它国家**

巴西央行在上周四出炉的季度通胀报告当中下调2017年经济成长预估，预计未来两年通胀仍低落，暗示决策官员准备加速放宽货币政策，将经济拉离严重衰退的局面。央行将2017年经济成长预估由1.3%调降至0.8%；2017年及2018年通胀基准展望分别维持在4.4%及3.6%，均低于4.5%的官方目标。

泰国央行总裁威拉泰上周五称，泰国明年经济增幅可能会超过央行预计的3.2%，得益于政府支出和出口好转，他并预计资本流动的波动性将加大。

菲律宾央行上周四一如预期维持指标利率在3.0%不变，称2017年和2018年通胀率预计继续保持在2-4%的适宜区间。央行认为披索走软会影响并带来一些通胀压力，称其入市干预，以确保外汇交易有序进行。

马来西亚央行周三表示，无本金交割远期外汇(NDF)市场对马币(林吉特)的“破坏性影响”已经减弱，使得央行遏制海外市场影响的努力取得成功。央行周三在声明中表示，境内汇市本月的日均成交额约为90亿美元，高于前11个月的均值80亿美元。

马来西亚央行称，正在对一家未具名金融机构采取行动，因其未就一项“重大审计发现”尽快通知央行，审计中发现该机构交易员存在操纵美元-马币汇率的不当行为。央行声明未指明涉事金融机构，称采取的行动或包括罚款、发布使其遵从的书面命令、通报批评、以及减轻或补救此类违规行为的书面命令等等。 (完)

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