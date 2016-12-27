《汇市简讯》欧元兑美元走软，因美元走强

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0442 GMT
* 在亚洲时段依然淡静的假期交投模式中，欧元兑美元走软，波动区间在1.0432-1.0456
* 美元获得不错的买盘支持，美元兑日圆温和上涨，引领美元涨势；美债收益率持稳至上升
* 欧元兑美元回到100小时移动均值1.0440下方，200小时移动均值在1.0435
* 日线图一目均衡转换线切入位在1.0446，上方卖压沉重，接近1.0400有买单
* 1.0400下方，支撑位在12月20日低点1.0352
* 鉴于欧元人气看淡，仍呈下行格局 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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