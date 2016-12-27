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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 13:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走软，因美元走强

0442 GMT

* 在亚洲时段依然淡静的假期交投模式中，欧元兑美元走软，波动区间在1.0432-1.0456

* 美元获得不错的买盘支持，美元兑日圆温和上涨，引领美元涨势；美债收益率持稳至上升

* 欧元兑美元回到100小时移动均值1.0440下方，200小时移动均值在1.0435

* 日线图一目均衡转换线切入位在1.0446，上方卖压沉重，接近1.0400有买单

* 1.0400下方，支撑位在12月20日低点1.0352

* 鉴于欧元人气看淡，仍呈下行格局 (完)

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