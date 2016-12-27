新兴汇市：韩元触及九个半月低位，美债收益率上升打压亚币

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.34 117.11 -0.20 +2.52 120.30 坡元 1.4490 1.4483 -0.05 -2.17 1.4175 台币 32.266 32.250 -0.05 +2.48 33.066 韩元 1205.60 1201.40 -0.35 -2.54 1174.95 泰铢 36.01 35.96 -0.14 +0.03 36.02 菲律宾披索 49.80 49.77 -0.05 -5.81 46.90 印尼卢比 13440.00 13445.00 +0.04 +2.57 13785.00 印度卢比 67.89 67.74 -0.22 -2.57 66.15 马币 4.4760 4.4725 -0.08 -4.16 4.2900 人民币 6.9490 6.9487 -0.00 -6.58 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/于春红/杜明霞/王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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