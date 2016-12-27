版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 13:23 BJT

新兴汇市：韩元触及九个半月低位，美债收益率上升打压亚币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.34    117.11   -0.20   +2.52    120.30
    坡元            1.4490    1.4483   -0.05   -2.17    1.4175
    台币          32.266    32.250   -0.05   +2.48    33.066
    韩元           1205.60   1201.40   -0.35   -2.54   1174.95
    泰铢             36.01     35.96   -0.14   +0.03     36.02
    菲律宾披索       49.80     49.77   -0.05   -5.81     46.90
    印尼卢比      13440.00  13445.00   +0.04   +2.57  13785.00
    印度卢比       67.89     67.74   -0.22   -2.57     66.15
    马币            4.4760    4.4725   -0.08   -4.16    4.2900
    人民币          6.9490    6.9487   -0.00   -6.58    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 刘秀红/于春红/杜明霞/王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐