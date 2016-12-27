台湾股市：收在平盘附近，外资尚未归队成交量继续萎缩

路透台北12月27日 - 台湾股市周二收在平盘附近。分析师指出，外资在圣诞节假期结束后尚未见到归队 迹象，使得单日成交金额仅有300余亿台币水准，量能过度萎缩对大盘不利。 台湾加权股价指数 微收低0.01%，至9,109.27点；今日成交初值 为334.34亿台币，上交 易日修正后为323.03亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，以往外资通常会在圣诞节过后陆续归队，但这次好像有点慢，也许与资 金撤出亚洲有关。若真如此，外资可能会一路休息到年底。 〞无量对台股不好，万一遇到突发状况会引发筹码松动，未来两、三天是关键。〞他说。 该分析师预期，台股最好能在周五站上9,130点，成交量回到500-600亿台币，否则会有下探8,900点支撑 的可能。 亚洲股市周二在清淡交投中涨跌不一，市场缺乏指引，本地时间14:11，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000PU S>涨0.09%。(完)