台湾股市：收在平盘附近，外资尚未归队成交量继续萎缩

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月27日 - 台湾股市周二收在平盘附近。分析师指出，外资在圣诞节假期结束后尚未见到归队 迹象，使得单日成交金额仅有300余亿台币水准，量能过度萎缩对大盘不利。 台湾加权股价指数 微收低0.01%，至9,109.27点；今日成交初值 为334.34亿台币，上交 易日修正后为323.03亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，以往外资通常会在圣诞节过后陆续归队，但这次好像有点慢，也许与资 金撤出亚洲有关。若真如此，外资可能会一路休息到年底。 〞无量对台股不好，万一遇到突发状况会引发筹码松动，未来两、三天是关键。〞他说。 该分析师预期，台股最好能在周五站上9,130点，成交量回到500-600亿台币，否则会有下探8,900点支撑 的可能。 亚洲股市周二在清淡交投中涨跌不一，市场缺乏指引，本地时间14:11，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000PU S>涨0.09%。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选