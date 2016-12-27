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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 14:22 BJT

日本股市：清淡交投中几乎收平，东芝股价大跌近12%

路透东京12月27日 - 日本股市周二在清淡交投中几乎收平，东芝 股价暴跌近12%，此前该公司称考虑就去年旗下西屋(Westinghouse)收购美国核电业务提列数千亿日圆的商誉减值损失。

日经指数 收高0.03%，报19,403.06点，但东证股价指数 跌0.1%至1,536.22点。

主板交易量为17.49亿股，30日日均交易量为23.75亿股。

JPX-日经400指数 跌0.1%，报13,775.68点。(完)
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