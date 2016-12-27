日本股市：清淡交投中几乎收平，东芝股价大跌近12%

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京12月27日 - 日本股市周二在清淡交投中几乎收平，东芝 股价暴跌近12%，此前该公司称考虑就去年旗下西屋(Westinghouse)收购美国核电业务提列数千亿日圆的商誉减值损失。
日经指数 收高0.03%，报19,403.06点，但东证股价指数 跌0.1%至1,536.22点。
主板交易量为17.49亿股，30日日均交易量为23.75亿股。
JPX-日经400指数 跌0.1%，报13,775.68点。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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