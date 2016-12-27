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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 15:36 BJT

台湾债市：10年指标公债殖利率收高，冷券市场卖压拖累主流券

* 10年券105/11殖利率收高
    * 冷券卖压未止，主流券亦承压
    * 105/11期明日殖利率区间料在1.22-1.28%

    路透台北12月27日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二收盘走扬。
交易员指出，寿险业在冷券市场的调节尚未结束，这令主流券也承受压力，不过交易商调节
意愿低落，使得成交相当清淡。
    
    他们称，市场上有两家寿险公司为了美化年报，在冷券市场调节存续期五至六年，以及
10至15年的券种，由于交投不兴，买卖报价差距不小，但为了实现损益，仍以较高的殖利率
成交。
    
    〞连高五个基点都在卖，都是被人扒皮的。〞一位银行交易员说。
    
    在此情形下，交易员认为，年底前债市气氛都将相当冷清，但随着1月美国总统特朗普
就职日接近，债市偏空气氛可能又将转强，台债殖利率如何变化，仍要看新券的标售结果而
定。    
    
    交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.28%。
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   +0.85   1.2560    1.2560-1.2590%        1.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2560%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                          0.6400%
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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