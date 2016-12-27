台湾债市：10年指标公债殖利率收高，冷券市场卖压拖累主流券

* 10年券105/11殖利率收高 * 冷券卖压未止，主流券亦承压 * 105/11期明日殖利率区间料在1.22-1.28% 路透台北12月27日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二收盘走扬。 交易员指出，寿险业在冷券市场的调节尚未结束，这令主流券也承受压力，不过交易商调节 意愿低落，使得成交相当清淡。 他们称，市场上有两家寿险公司为了美化年报，在冷券市场调节存续期五至六年，以及 10至15年的券种，由于交投不兴，买卖报价差距不小，但为了实现损益，仍以较高的殖利率 成交。 〞连高五个基点都在卖，都是被人扒皮的。〞一位银行交易员说。 在此情形下，交易员认为，年底前债市气氛都将相当冷清，但随着1月美国总统特朗普 就职日接近，债市偏空气氛可能又将转强，台债殖利率如何变化，仍要看新券的标售结果而 定。 交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.28%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +0.85 1.2560 1.2560-1.2590% 1.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2560% 5 105/13 没有成交 3 105/1 0.6400% 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)