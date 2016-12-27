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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：假期交易中美元获得支撑

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* 美元/日圆涨0.14%，澳元/美元跌0.11%，美元/加元涨0.19%，英镑/美元下跌0.14%

* 美元/韩元涨0.52%，美元/印度卢比涨0.39%，美元/马币涨0.08%，美元/人民币即期涨0.02%

* 日经指数涨0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.06%，美国原油期货涨0.15%，现货金涨0.5%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.56%

* 日本11月消费者物价下滑，但2017年料将反弹

* 低基数助中国11月工业企业利润增速创年内次高，企业效益向好趋稳

* 许多金融中心仍在休市中

(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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