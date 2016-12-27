《汇市简讯》欧洲盘初：假期交易中美元获得支撑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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* 美元/日圆涨0.14%，澳元/美元跌0.11%，美元/加元涨0.19%，英镑/美元下跌0.14%
* 美元/韩元涨0.52%，美元/印度卢比涨0.39%，美元/马币涨0.08%，美元/人民币即期涨0.02%
* 日经指数涨0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.06%，美国原油期货涨0.15%，现货金涨0.5%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.56%
* 日本11月消费者物价下滑，但2017年料将反弹
* 低基数助中国11月工业企业利润增速创年内次高，企业效益向好趋稳
* 许多金融中心仍在休市中
(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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