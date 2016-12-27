全球金市：金价在清淡交易中上涨，涨势受强势美元阻挠

美元兑日圆和欧元走高，因部分投资者趁年底前最后几日寻找获利机会。

“大家都在等着看特朗普就任美国总统后，实际会采取怎样的政策或是行动，”标准银行驻东京大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称。

“投资者在关注美元及股市等其他市场，似乎希望在特朗普当政时股市及金融市场能有良好表现，假如那样的话，就不需要投资黄金，而是去投股市。”

其他贵金属方面，现货银 涨1.2%至每盎司15.91美元，创12月12日以来最大单日涨幅。

现货铂金 涨1.3%至900美元，结束六日连跌局面。现货钯金 上涨近1%至每盎司662美元，有望创下两周来最大单日涨幅。(完)

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