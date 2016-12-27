日本债市：公债在窄幅区间波动，两年期公债标售的买需旺盛构成支撑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.175% +0.5 -0.180% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.575% +0.0 0.575% 30年期公债 0.685% +0.0 0.685% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.82 +0.01 149.81 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 李爽/蔡美珍；审校 高琦/张明钧)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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