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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超935亿韩元，此前连续三个交易日卖超

路透首尔12月27日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资
在韩国股市买超935亿韩元。外资在连续三天卖超韩股后转为买超。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月27日       93.5          172.6         -256.5
    ^12月26日      -31.2          125.3          -87.9
     12月23日     -100.5          228.3         -125.5
     12月22日      -50.0           75.9          -29.7
     12月21日       78.2          -69.1           -8.2
     12月20日       60.6          -29.1          -33.5
     12月19日        5.0          -79.5           78.8
     12月16日       67.7         -162.1           25.4
     12月15日       -3.3           66.0          -67.6
     12月14日      176.3         -189.0           13.2
     12月13日      112.0          -14.7         -102.5
     12月12日       84.8           14.8          -96.4
     12月 9日       57.1           58.4         -117.7
     12月 8日       28.4          655.1         -654.6
     12月 7日       78.3          -90.8           14.1
    ----------------------------------------------------
    本月以来       799.8        1,055.9       -1,879.5
    ----------------------------------------------------
    今年以来    11,080.6       -4,498.6       -9,040.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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