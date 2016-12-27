表格：外资在韩国股市买超935亿韩元，此前连续三个交易日卖超

路透首尔12月27日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市买超935亿韩元。外资在连续三天卖超韩股后转为买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月27日 93.5 172.6 -256.5 ^12月26日 -31.2 125.3 -87.9 12月23日 -100.5 228.3 -125.5 12月22日 -50.0 75.9 -29.7 12月21日 78.2 -69.1 -8.2 12月20日 60.6 -29.1 -33.5 12月19日 5.0 -79.5 78.8 12月16日 67.7 -162.1 25.4 12月15日 -3.3 66.0 -67.6 12月14日 176.3 -189.0 13.2 12月13日 112.0 -14.7 -102.5 12月12日 84.8 14.8 -96.4 12月 9日 57.1 58.4 -117.7 12月 8日 28.4 655.1 -654.6 12月 7日 78.3 -90.8 14.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 799.8 1,055.9 -1,879.5 ---------------------------------------------------- 今年以来 11,080.6 -4,498.6 -9,040.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)