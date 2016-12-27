《路透晚报》--12月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：低基数助11月工业企业利润增速创年内次高，企业效益向好趋稳

主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

--中国人事：任命殷勇为央行副行长，免去郭庆平的副行长职务--国务院

中国国务院称，任命殷勇为中国人民银行副行长，免去郭庆平的副行长职务；同时，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。

--路透调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.5，受季节因素影响

路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.5，脱离上月触及的近两年半高点。分析人士认为，受季节因素影响，12月制造业需求或有所减少，但整体活动仍保持平稳。

--中国房地产：明年重点解决住有所居等问题，安排600万套棚改任务--住建部长

中国住房城乡建设部部长陈政高表示，2017年将重点解决好“住有所居”等民生关切问题，明年将安排600万套棚改任务，确保完成棚改三年计划，并继续抓好三四线城市和县城房地产去库存。

--中国经济：去产能决不许半途而废，严肃问责彰显决心--人民日报

针对江苏和河北两家公司的去产能违规违法问题，人民日报称，去产能，位列“三去一降一补”五大任务之首，事关供给侧结构性改革成败，决不许半途而废。如果因为市场暂时性回暖而盲目复产、扩产，行业就会再次被拖入巨亏泥潭，供给侧结构性改革也可能功亏一篑。

--中国经济：国务院发布旅游业十三五规划，2020年旅游对经济贡献度达12%

中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）旅游业发展规划，目标包括：十三五期间旅游总收入年均增长11%以上，到2020年，旅游业总收入达到7万亿元人民币，旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%。

--中国财税：未收到调整明年乙醇进口关税的通知，若调整将于1月底前公布--海关

中国海关回复路透电话询问时表示，目前尚未收到有关2017年乙醇进口最惠国税率调整的通知；如果调整，税率将于2017年1月底前公布。

--台湾数据：11月景气对策信号续呈绿灯，景气仍持续回温--国发会

台湾国家发展委员会称，11月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数26分。目前景气领先指标持平、同时指标则稳定上升，显示景气仍持续回温。

【金融】

--中国保险：保监会开展互联网保险专项整治，划清互助计划与保险产品界限

中国保监会发布通知称，为摸清互助平台基本情况和风险底数、划清互助计划与保险产品界限，将开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作；并应于明年2月中旬前完成整改，2月底前采取差别化处置措施。

--中国金融：外国政府贷款项目代理银行管理办法发布，明年1月1日起施行

为完善外国政府贷款项目代理银行管理制度，保证外国政府贷款工作顺利进行，中国财政部发布通知，明确代理银行可以根据贷款项目规模、代理业务范围及代理服务成本对其代理的项目收取代理服务费，并自2017年1月1日起施行。

--中国金融：亚洲金融科技并购母基金成立，规模100亿元--新闻稿

总规模达100亿元人民币的亚洲金融科技并购母基金宣布成立，由中国信贷科技、中国华融国际、上海新华发行集团等公司共同发起设立。该母基金将专注于金融科技领域投资并购，以期在亚洲金融科技领域打造龙头企业。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购，单日净回笼1,500亿元

中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼1,500亿元。

--中国货币市场：上海证交所隔夜回购利率飙升至33%，创近三个月来高点

上海证券交易所隔夜质押式回购利率尾盘大幅冲高，一度升至33%高位，创近三个月来高点。交易员称，年底前非银机构拆入资金仍有不小难度，可能是个别机构日内头寸告急，为平头寸只能连续市价委托，导致利率被快速推高。

--中国债市动态：交投偏淡现券弱势盘整，一级国开新债需求尚可

中国银行间债市持续震荡走弱，国债期货亦小幅走跌，年关将至整体交投偏淡。交易人士表示，资金面依旧充裕，但非银等机构多为跨年底和元旦的资金做准备，现券整体成交并不算活跃；不过，一级国开新债招标结果显示需求尚可，五年期表现更甚。

--中国个股：国海证券称已与七家机构就解决伪造印章事件签订协议

陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券公布事件进展，继协调会上认可相关交易后，公司已与七家与会机构分别签订了相关协议，并表示将尽快与其他与会各方完成协议签订，早日解决问题。

--中国金融：侨兴私募债继续违约，上周四到期债券兑付资金尚未到账

中国侨兴私募债系列性违约仍在延续。广东金融高新区股权交易中心周一晚间公告称，截止当日17时，12月22日（上周四）到期的“惠州侨兴工业有限公司2014年私募债券”兑付资金尚未到账，已构成实质违约。

--中国信用债：大连机床两期债交叉违约，因16大机床SCP001宽限期内未偿付

近期债券违约的中国大连机床集团继续深陷泥沼，今日公告称，因公司在10个工作日内未能筹措足额资金对超短融--16大机床SCP001进行延期支付，已触发16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元窄幅整理近收平，跨年前料维持平稳走势

人民币兑美元即期近收平，日内维持在15个点的狭小区间内波动，中间价亦仅微跌3点。交易员称，外围市场依旧平静，中间价亦延续横向走势，预计跨年之前，汇价将维持平稳走势；由于机构倒量积极，成交量较上日放大。

--中国外汇：11月服务贸易逆差254亿美元，环比增逾两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数一升一平一跌，CFETS指数微跌至95.07

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至95.07；SDR篮子指数持平于95.69，BIS篮子指数微升至96.40。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌成交创两个半月新低，热点散乱市场人气趋谨慎

中国股市沪综指小幅收跌，上海A股成交额创两个半月新低。分析师指出，尽管昨日大盘午后逆转上涨，但领涨的券商、保险及基建股今日未能继续大展雄风，盘中热点较散乱；而且年底资金面趋紧，市场人气仍较谨慎，大盘全日维持窄幅整理，成交低迷。沪综指收报3,114.66点，跌7.91点或0.25%。

--中港个股：工行与太钢、同煤及阳煤集团三家山西企业签署债转股协议

工商银行周一与太原钢铁集团、大同煤矿集团和阳泉煤业集团分别签署债转股合作协议，将与这三家山西重点企业分别开展债转股业务，以增资扩股投入企业，置换企业存量融资，实现债权转股权。

--《独家新闻》中国教育培训机构新东方协助学生钻SAT考试空子

当新版SAT在3月份首次登场时，主办方采取了前所未见的措施，阻止“不良业者”收集和传播这项至关重要的大学入学考试材料。但路透发现，在考完之后的几个月，中国最大的民间教育培训机构一直在破解防止作弊的各种招数。

--中国个股：四维图新携腾讯、新加坡政府投资收购荷兰地图数据公司10%股权

北京四维图新科技股份有限公司公告，将与腾讯控股和新加坡政府投资公司联手，收购荷兰地图数据公司HERE的10%股权。

--中国个股：万家文化29%股权以30.6亿元转让，知名演员赵薇成实际控制人