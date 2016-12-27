国际油市：油价在淡静交投中持稳，产油国将从1月1日起限产

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货 涨0.06美元至每桶53.08美元，上周五收于17个月高位。油市周一因圣诞节假期休市。
“OPEC减产将至，但是因为产油商方面几乎没有任何相关消息，市场陷入胶着状态，”东京三菱日联证券研究及咨询的资深经济学家Tomomichi Akuta称。
Akuta称，尽管以沙特(沙乌地)阿拉伯为首的主要OPEC成员国有望减产，但因武装冲突豁免减产的利比亚和尼日利亚近来一直在增产。
利比亚国家石油公司表示，该国周一石油产量小幅增至62.2万桶/日，因武装组织同意解除两年来对西部输油管道的封锁。其并称，在三个月内，产量可能增加27万桶/日。
“这就加剧了对于联合减产下油市仍不会收紧多少的担忧，”Akuta称。
数据面，中国周二公布的政府数据显示，11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点 ，不过政策制定者指出，此增幅过于依赖成品油、铁矿石及钢铁价格的反弹。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/刘秀红；审校 李春喜/白云)
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路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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