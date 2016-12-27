国际油市：油价在淡静交投中持稳，产油国将从1月1日起限产

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货 涨0.06美元至每桶53.08美元，上周五收于17个月高位。油市周一因圣诞节假期休市。

“OPEC减产将至，但是因为产油商方面几乎没有任何相关消息，市场陷入胶着状态，”东京三菱日联证券研究及咨询的资深经济学家Tomomichi Akuta称。

Akuta称，尽管以沙特(沙乌地)阿拉伯为首的主要OPEC成员国有望减产，但因武装冲突豁免减产的利比亚和尼日利亚近来一直在增产。

利比亚国家石油公司表示，该国周一石油产量小幅增至62.2万桶/日，因武装组织同意解除两年来对西部输油管道的封锁。其并称，在三个月内，产量可能增加27万桶/日。

“这就加剧了对于联合减产下油市仍不会收紧多少的担忧，”Akuta称。

数据面，中国周二公布的政府数据显示，11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点 ，不过政策制定者指出，此增幅过于依赖成品油、铁矿石及钢铁价格的反弹。(完)

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