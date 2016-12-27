更新版 1-中国汇市：人民币兑美元窄幅整理近收平，跨年前料维持平稳走势

* 人民币近收平，在狭小区间窄幅整理

* 机构倒量积极成交有所扩大

* 预计跨年之前汇价将维持平稳走势

* 监管层料不会放弃此前的定价机制 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京12月27日 - 人民币兑美元即期 周二近收平，日内维持在15个点的狭小区间内波动，中间价亦仅微跌3点。交易员称，外围市场依旧平静，中间价亦延续横向走势，预计跨年之前，汇价将维持平稳走势；由于机构倒量积极，成交量较上日放大。

他们并指出，监管层料不会放弃此前的定价机制，观察中间价是否重回僵化模式，必须结合人民币汇率指数表现综合判断，若人民币中间价重新盯住美元，强势美元可能会被动提升汇率指数，这并不利于宏观经济稳定，不符合监管思路。

“年底了市场本来就平静，外盘不动，我们没必要大动，当然价差小，倒倒量也没什么风险。”一中资行交易主管称。

亦有中资行交易员表示，今年仅剩几个交易日，预计年内汇价将维持在6.95元附近，“央妈把价格控制在这，市场买买买（美元），央妈就出出出，所以汇价就不动。”

中国国家外汇管理局周二公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二小升。市场进入今年最后几个交易日，一些投资者摆脱假日平淡局面寻觅低接机会。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9498 6.9497 0.00%

FXS>

中间价 6.9462 6.9459 0.00% 成交额<CNYSPTVOL=C 365.73亿美元 267.44亿美元

FXT> 日内波动幅度(pips) 15 日低6.95 日高6.9485

今年以来升贬幅度 -6.56% 2005年汇改以来升贬 19.09%

幅度 一年期美元/人民币 560

掉期

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9577 6.9511 一年期NDF<CNY1YNDF 7.247 7.251

OR=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9498；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.261、5.9247和8.533。