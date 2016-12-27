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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 16:44 BJT

台湾数据：11月景气对策信号续呈绿灯，景气仍持续回温--国发会

路透台北12月27日 - 台湾国家发展委员会周二称，11月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数26分。目前景气领先指标持平、同时指标则稳定上升，显示景气仍持续回温。

展望未来，国发会表示，主要机构均预测2017年全球经济成长表现将优于今年，惟需注意美国特朗普政府政策走向、英国脱欧程序启动衍生效应等不确定因素。

国发会指出，内需方面，半导体及相关供应链业者先进制程投资仍将持续，加以政府积极改善投资环境，有助增进投资；民间消费在跨年、农历春节商机拉抬下，买气应可延续，惟就业与薪资增幅有限，约制部分成长力道。整体而言，未来景气可望逐渐改善，惟全球经济风险仍须留意。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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