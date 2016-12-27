金属期市：上海期锌和期镍双双继续下滑，受年底获利了结拖累

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
上海期货交易所主力期铜合约 收高0.3%，至每吨44,340元人民币(6,381美元)，成交清淡，伦敦金属交易所(LME)周二因假期休市。
沪锌 收跌1.91%，沪镍 下跌2.3%，沪铅 跌1.97%。
期锌及期镍过去两天皆已下跌超过7%。
但沪铜今年以来涨幅仍约20%，有望得2010年以来最大年度涨幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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