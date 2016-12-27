金属期市：上海期锌和期镍双双继续下滑，受年底获利了结拖累

上海期货交易所主力期铜合约 收高0.3%，至每吨44,340元人民币(6,381美元)，成交清淡，伦敦金属交易所(LME)周二因假期休市。

期锌及期镍过去两天皆已下跌超过7%。

但沪铜今年以来涨幅仍约20%，有望得2010年以来最大年度涨幅。(完)