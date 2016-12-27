版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 17:02 BJT

金属期市：上海期锌和期镍双双继续下滑，受年底获利了结拖累

上海期货交易所主力期铜合约 收高0.3%，至每吨44,340元人民币(6,381美元)，成交清淡，伦敦金属交易所(LME)周二因假期休市。

沪锌 收跌1.91%，沪镍 下跌2.3%，沪铅 跌1.97%。

期锌及期镍过去两天皆已下跌超过7%。

但沪铜今年以来涨幅仍约20%，有望得2010年以来最大年度涨幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐