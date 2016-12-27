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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 17:53 BJT

更正-《全球汇市》美元在假期淡静交投中微升，澳元和新西兰元略跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0448  1.0453  -0.05  -3.79  1.0860
    美元/日圆            117.26  117.07  +0.16  -2.53  120.30
    欧元/日圆         122.53  122.40  +0.11  -6.09  130.47
    美元/瑞郎            1.0284  1.0266  +0.18  +2.66  1.0018
    英镑/美元            1.2277  1.2281  -0.03 -16.70  1.4738
    美元/加元            1.3530  1.3507  +0.17  -2.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9561  6.9505  +0.08  +5.91  6.5680
    澳元/美元            0.7187  0.7184  +0.04  -1.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.6898  0.6894  +0.06  +1.07  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0747  1.0738  +0.08  -1.28  1.0886
    欧元/英镑         0.8511  0.8507  +0.05 +15.53  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6399  9.6234  +0.17  +5.12  9.1705
    美元/挪威克朗        8.7175  8.6911  +0.30  -1.38  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    
 (编译 李爽/刘秀红/白云/王兴亚；审校 于春红/蔡美珍/孙茉莉)
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