更正-《全球汇市》美元在假期淡静交投中微升，澳元和新西兰元略跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0448 1.0453 -0.05 -3.79 1.0860 美元/日圆 117.26 117.07 +0.16 -2.53 120.30 欧元/日圆 122.53 122.40 +0.11 -6.09 130.47 美元/瑞郎 1.0284 1.0266 +0.18 +2.66 1.0018 英镑/美元 1.2277 1.2281 -0.03 -16.70 1.4738 美元/加元 1.3530 1.3507 +0.17 -2.23 1.3839 美元/离岸人民币 6.9561 6.9505 +0.08 +5.91 6.5680 澳元/美元 0.7187 0.7184 +0.04 -1.21 0.7275 新西兰元/美元 0.6898 0.6894 +0.06 +1.07 0.6825 欧元/瑞郎 1.0747 1.0738 +0.08 -1.28 1.0886 欧元/英镑 0.8511 0.8507 +0.05 +15.53 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6399 9.6234 +0.17 +5.12 9.1705 美元/挪威克朗 8.7175 8.6911 +0.30 -1.38 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/白云/王兴亚；审校 于春红/蔡美珍/孙茉莉)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选