台湾金融：台美签署FATCA协定，将报请行政院核转立法院进行审议--金管会

路透台北12月27日 - 台湾金管会周二称，台美已签署FATCA(美国外国帐户税收遵从法)合作协定，后续将依据规定于协定签署后30日内，报请行政院核转立法院进行审议。

金管会新闻稿并指出，因应FATCA的执行，美国提出签署合作协定架构，此前台湾官方于美东时间2014年6月23日在与美国达成实质共识后，列入“协定视同生效国家”名单。

FATCA法案已自2014年7月1日起生效，法案规定外国金融机构应履行辨识客户是否具美国身分及申报美国帐户资料等义务，否则该金融机构及其客户之美国来源所得，将被扣缴30%。