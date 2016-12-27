台湾金融：台美签署FATCA协定，将报请行政院核转立法院进行审议--金管会

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月27日 - 台湾金管会周二称，台美已签署FATCA(美国外国帐户税收遵从法)合作协定，后续将依据规定于协定签署后30日内，报请行政院核转立法院进行审议。
金管会新闻稿并指出，因应FATCA的执行，美国提出签署合作协定架构，此前台湾官方于美东时间2014年6月23日在与美国达成实质共识后，列入“协定视同生效国家”名单。
FATCA法案已自2014年7月1日起生效，法案规定外国金融机构应履行辨识客户是否具美国身分及申报美国帐户资料等义务，否则该金融机构及其客户之美国来源所得，将被扣缴30%。
金管会并称，截至美东时间12月22日，总计有113个国家加入FATCA计画，其中69个国家协定已生效，另有22个已签署尚未生效国家，及22个尚未签署但与美国已达成实质共识国家，共同被列为“协定视同生效国家”。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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