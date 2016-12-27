东南亚股市：全部收涨，印尼股市结束九日连跌局面

印尼股市 在逢低承接买盘追捧下上涨，此前九个交易日则是 下跌超过5%。 消费股带动涨势。Astra International Tbk PT 收盘大涨 4.1%，香菸制造商Gudang Garam Tbk PT 大涨4.3%。 券商Reliance Securities表示，本周料有一些美化帐面交易支撑大 盘。 菲律宾股市 收盘上涨1.4%，受工业及地产股提振。 地产业者Prime Holdings Inc 上扬3.3%，SM Investments Corp 收高2%，零食及饮料制造商Universal Robina Corp <URC. PS>跳涨4.7%。 新加坡股市 收高0.5%，盘中大多数时间持平。金融股带动涨势 ，其中华侨银行 上涨近1%，新加坡电信 则是上涨超过 0.5%。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 343.03 1.84 +0.54 +3.07 332.82 新加坡 2885.76 14.71 +0.51 +0.11 2882.73 马来西亚 1619.68 2.53 +0.16 -4.30 1692.51 泰国 1517.08 1.85 +0.12 +17.78 1288.02 印尼 5102.95 75.25 +1.50 +11.10 4593.01 菲律宾 6658.20 94.53 +1.44 -4.23 6952.08 越南 663.86 1.41 +0.21 +14.65 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 于春红)