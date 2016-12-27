版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 18:30 BJT

东南亚股市：全部收涨，印尼股市结束九日连跌局面

印尼股市 在逢低承接买盘追捧下上涨，此前九个交易日则是
下跌超过5%。
    
    消费股带动涨势。Astra International Tbk PT 收盘大涨
4.1%，香菸制造商Gudang Garam Tbk PT 大涨4.3%。
    
    券商Reliance Securities表示，本周料有一些美化帐面交易支撑大
盘。
    
    菲律宾股市 收盘上涨1.4%，受工业及地产股提振。
    
    地产业者Prime Holdings Inc 上扬3.3%，SM Investments
 Corp 收高2%，零食及饮料制造商Universal Robina Corp <URC.
PS>跳涨4.7%。

    新加坡股市 收高0.5%，盘中大多数时间持平。金融股带动涨势
，其中华侨银行 上涨近1%，新加坡电信 则是上涨超过
0.5%。
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   343.03     1.84   +0.54  
 +3.07   332.82
    新加坡                     2885.76    14.71   +0.51  
 +0.11  2882.73
    马来西亚                  1619.68     2.53   +0.16  
 -4.30  1692.51
    泰国                      1517.08     1.85   +0.12  
+17.78  1288.02
    印尼                      5102.95    75.25   +1.50  
+11.10  4593.01
    菲律宾                     6658.20    94.53   +1.44  
 -4.23  6952.08
    越南                        663.86     1.41   +0.21  
+14.65   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               加拿大股市报导             
 
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
    
    
    

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐