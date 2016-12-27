亚洲橡胶：TOCOM期胶自两周低位反弹，受空头回补提振

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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上海期货交易所成交最活跃的5月期胶 下跌70元人民币，收报每吨17,930元。
美元兑日圆 周二亚洲尾盘报117.23日圆，上涨约0.1%，因欧洲及亚洲金融中心假期缘故，成交有限。
“如果日圆兑美元再度下滑，TOCOM期胶可能受到提振，”Jiong Gu称。
“但投资人可能暂时维持审慎态度，因有可能在特朗普下个月上台后，美元走势将承压，”他补充道。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约1月期胶 最新报每公斤186.9美分，下跌3.4美分。
由于数据处理问题，TOCOM晚盘交易延后至0915GMT，而非平日的0730GMT。
一名发言人称，TOCOM准备将周三的日盘交易由当地时间早上8:45(2345GMT)开始，并表示TOCOM正在追查问题根源。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 孙茉莉/王洋)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。