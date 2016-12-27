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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 18:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶自两周低位反弹，受空头回补提振

上海期货交易所成交最活跃的5月期胶 下跌70元人民币，收报每吨17,930元。

美元兑日圆 周二亚洲尾盘报117.23日圆，上涨约0.1%，因欧洲及亚洲金融中心假期缘故，成交有限。

“如果日圆兑美元再度下滑，TOCOM期胶可能受到提振，”Jiong Gu称。

“但投资人可能暂时维持审慎态度，因有可能在特朗普下个月上台后，美元走势将承压，”他补充道。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约1月期胶 最新报每公斤186.9美分，下跌3.4美分。

由于数据处理问题，TOCOM晚盘交易延后至0915GMT，而非平日的0730GMT。

一名发言人称，TOCOM准备将周三的日盘交易由当地时间早上8:45(2345GMT)开始，并表示TOCOM正在追查问题根源。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 孙茉莉/王洋)
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