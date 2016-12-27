马来西亚期市：棕榈油期货收高2.2%，因出口数据改善且竞争性油品走强

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透吉隆坡12月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高2.2%，因数据显示出口下降速度放缓，且中国大商所和芝加哥期货交易所(CBOT)竞争性油品人气改善。
指标3月棕榈油期货 升至每吨3,128马币(699.29美元)，盘中稍早曾升至日高3,134马币，创下了一个半月最大单日升幅。
上周该合约下跌3.2%，为四周来最大单周降幅。
成交量为36,764口。
吉隆坡的一位交易员表示，尽管还有许多交易员尚未度假回来，但市场对周一公布的出口数据还是做出了正面的回应。
船货检验机构ITS的数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较上月同期降5.6%至845,441吨。
“出口仍然在下降，但已经改善。大连市场过去两天也在复苏，”该交易员说。
“在外部市场转好、本土有利好支撑的条件下，市场在上升。”
他还表示，棕榈油的短期支撑位在3,100马币，阻力位在3,140马币。
另一位交易员表示，中国在农历新年来临之前加大购买，也推升棕榈油。
大连5月豆油期货 上涨1.8%，棕榈油合约 则上涨2.6%。
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨1.3%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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