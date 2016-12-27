马来西亚期市：棕榈油期货收高2.2%，因出口数据改善且竞争性油品走强

路透吉隆坡12月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高2.2%，因数据显示出口下降速度放缓，且中国大商所和芝加哥期货交易所(CBOT)竞争性油品人气改善。

指标3月棕榈油期货 升至每吨3,128马币(699.29美元)，盘中稍早曾升至日高3,134马币，创下了一个半月最大单日升幅。

上周该合约下跌3.2%，为四周来最大单周降幅。

成交量为36,764口。

吉隆坡的一位交易员表示，尽管还有许多交易员尚未度假回来，但市场对周一公布的出口数据还是做出了正面的回应。

船货检验机构ITS的数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较上月同期降5.6%至845,441吨。

“出口仍然在下降，但已经改善。大连市场过去两天也在复苏，”该交易员说。

“在外部市场转好、本土有利好支撑的条件下，市场在上升。”

他还表示，棕榈油的短期支撑位在3,100马币，阻力位在3,140马币。

另一位交易员表示，中国在农历新年来临之前加大购买，也推升棕榈油。

大连5月豆油期货 上涨1.8%，棕榈油合约 则上涨2.6%。

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨1.3%。(完)

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