国际油市：亚洲柴油裂解价差升至近一周高位，因中国库存下降

路透新加坡12月27日 - 亚洲柴油裂解价差周二升至近一周高位，贸易消息人士称因中国的柴油库存下降。

新华社发布的数据显示，11月底中国柴油库存降至纪录低点，同比下降3.9%至595万吨。

新华社的报告显示，由于中国的炼厂减少产量并升级设施以生产更高质量柴油从而满足明年1月1日起实施的更严格排放标准，柴油供给趋紧。

中国发改委称，明年1月1日起汽油和柴油将实行国V标准。

一位行业消息人士称，尽管预计这会影响未来出口柴油的质量，但1月份的出口预计不会有变化。

该人士称，由于炼厂升级设施，可能会有更多的含硫10ppm柴油用于出口。

交易员表示，相应的新加坡市场上含硫10ppm1柴油的现货升水上涨，可能也是反映了对于来自欧洲需求的预期。欧洲将需要使用柴油在冬季取暖。

他们还表示，埃及石油总公司(EGPC)正在求购最多17.8万吨1月船期的柴油，也帮助提振柴油裂解价差。

新加坡现货市场上，有六笔柴油交易达成，一笔航煤交易。(完)

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