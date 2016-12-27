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市场报道 | 2016年 12月 27日 星期二 22:34 BJT

美国热股：洛克希德马丁执行长表示将致力于降低F-35战机的成本

路透12月27日 - 洛克希德马丁 执行长周五对候任总统特朗普表示，将致力于降低F-35战机的成本。

洛克希德马丁周五收报249.59美元，周二盘初上扬0.68%，报251.15美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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