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市场报道 | 2016年 12月 27日 星期二 22:36 BJT

美国热股：Panasonic将与特斯拉合资在纽约州生产光伏电池及组件

路透12月27日 - Panasonic 及特斯拉汽车 称，已同意在纽约州水牛城厂开始生产光伏电池及相关模组。

特斯拉汽车周五收报213.34美元，周二盘初大涨2.7%，报219.10美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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