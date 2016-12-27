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货币新闻 | 2016年 12月 28日 星期三 00:12 BJT

USDA报告：12月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/22/2016    12/15/2016    12/15/2016    12/24/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       520,975       483,807       478,213       310,985
    燕麦 　        600             0             0           200
    大麦           611           318             0             0
    玉米       970,506       805,241       769,008       575,701
    高粱       167,241       206,362       206,362       179,797
    大豆   　1,710,188     1,741,703     1,731,565     1,492,268
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     15,111,595     11,802,775
    燕麦         8,499          1,100
    大麦        28,589         27,425
    玉米    16,399,308      9,125,610
    高粱     1,722,669      3,708,403
    大豆    31,376,361     26,313,035
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)
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