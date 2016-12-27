USDA报告：12月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透12月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/22/2016 12/15/2016 12/15/2016 12/24/20 15 初值 修正值 前值 小麦 520,975 483,807 478,213 310,985 燕麦 600 0 0 200 大麦 611 318 0 0 玉米 970,506 805,241 769,008 575,701 高粱 167,241 206,362 206,362 179,797 大豆 1,710,188 1,741,703 1,731,565 1,492,268 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 15,111,595 11,802,775 燕麦 8,499 1,100 大麦 28,589 27,425 玉米 16,399,308 9,125,610 高粱 1,722,669 3,708,403 大豆 31,376,361 26,313,035 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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