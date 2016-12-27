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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          87.54    +0.75    +0.86    986579
    京东                25.93    +0.44    +1.73   5188205
    新浪              63.39    +0.98    +1.57    611147
    搜狐              35.25    +0.76    +2.20    119583
    网易             223.99    +0.32    +0.14    561985
    百度             164.77    +1.15    +0.70    940805
    
    台湾
    台湾积体电路       29.10    +0.05    +0.17    883650
    联电                1.77    -0.01    -0.56    318872
    日月光              5.08    +0.04    +0.79    100903
    硅品精密           7.13    -0.02    -0.28    231172
    和信超媒体         3.05    +0.05    +1.67     44444
    友达                3.61    -0.09    -2.43    256226
    中华电信           31.36    -0.27    -0.85     76199
    台湾国际航电      50.65    +0.18    +0.36   1050223
    
    香港
    中国移动           52.05    +0.13    +0.25    134166
    中国联通           11.51    +0.07    +0.61     58047
    中国电信           46.30    +0.06    +0.13     17778
    中芯国际            6.93    +0.06    +0.87     40803
    电讯盈科         5.35    -0.04    -0.70       338
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 张荻)
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