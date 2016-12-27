《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 87.54 +0.75 +0.86 986579 京东 25.93 +0.44 +1.73 5188205 新浪 63.39 +0.98 +1.57 611147 搜狐 35.25 +0.76 +2.20 119583 网易 223.99 +0.32 +0.14 561985 百度 164.77 +1.15 +0.70 940805 台湾 台湾积体电路 29.10 +0.05 +0.17 883650 联电 1.77 -0.01 -0.56 318872 日月光 5.08 +0.04 +0.79 100903 硅品精密 7.13 -0.02 -0.28 231172 和信超媒体 3.05 +0.05 +1.67 44444 友达 3.61 -0.09 -2.43 256226 中华电信 31.36 -0.27 -0.85 76199 台湾国际航电 50.65 +0.18 +0.36 1050223 香港 中国移动 52.05 +0.13 +0.25 134166 中国联通 11.51 +0.07 +0.61 58047 中国电信 46.30 +0.06 +0.13 17778 中芯国际 6.93 +0.06 +0.87 40803 电讯盈科 5.35 -0.04 -0.70 338 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 张荻)