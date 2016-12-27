澳新经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日当周 12月28-29日 暂无重要经济指标 12月30日(五) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 1月2日当周 1月2-4日 暂无重要经济指标 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 龚芳)