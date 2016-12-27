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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值        前值
    
    
    12月26日当周
    
    12月27日(二)    
    2350 日本工业生产                            11月初值     +1.6%         持平
             工业生产一个月预估                      11月       --         +4.5%
             工业生产两个月预估                                 --         -0.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    11月       --         -0.1%
    
    12月28日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   1月       --            74
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    11月    +2.2%         -1.6%
                     (较前月)                                +1.0%         -1.7%
             服务业产出(较前月)                                 --         -0.2%
    
    12月29日(四)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月   +0.20%         -0.1%
                                (较上年同期)                +1.30%         +1.3%
    
    12月30日(五)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    1月2日当周
    
    1月1日(日)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                   12月初值        --      顺差82.0
             出口(较上年同期)                                +6.4%         +2.5%
             进口(较上年同期)                                +6.8%         +9.3%
    
        
    1月2日(一)
    0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   12月        --          48.0
    
    1月3日(二)
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     11月        --      盈余60.1
  
    
    1月4日(三)
    0030 日本日经制造业PMI                          12月        --          51.9
    (完)

      
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