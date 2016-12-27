金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

巴西股市：上涨，受矿业类股和钢铁类股支撑，淡水河谷 上涨1.23%，钢铁公司Cia Siderúrgica Nacional SA 劲扬5.61%。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.13%，报58,696.692点。

印度股市：收涨逾1%，自上日触及的七个月低点反弹，迄今年线为上升，因投资者买入近期受创个股。BSE指数 收盘上涨1.57%，报26,213.44点；NSE指数 收盘上涨1.58%，报8,032.85点，创出12月8日以来最大单日百分比涨幅。