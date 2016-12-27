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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 06:21 BJT

金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

路透12月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.26%，报844.66点。

中国股市：沪综指收跌成交创两个半月新低，热点散乱市场人气趋谨慎

中国汇市：人民币兑美元窄幅整理近收平，跨年前料维持平稳走势

香港股市：休市

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巴西股市：上涨，受矿业类股和钢铁类股支撑，淡水河谷 上涨1.23%，钢铁公司Cia Siderúrgica Nacional SA 劲扬5.61%。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.13%，报58,696.692点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2726/36，上日收报3.2745/54。

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南非股汇市：休市

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印度股市：收涨逾1%，自上日触及的七个月低点反弹，迄今年线为上升，因投资者买入近期受创个股。BSE指数 收盘上涨1.57%，报26,213.44点；NSE指数 收盘上涨1.58%，报8,032.85点，创出12月8日以来最大单日百分比涨幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.065，上日收报67.735。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.99%，报1,135.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.98%，报590.7点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.52%，报60.67；卢布兑欧元 升值0.53%，报63.435。(完)

(整理 郑茵 审校 张涛)
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