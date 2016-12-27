金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透12月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.26%，报844.66点。
中国股市：沪综指收跌成交创两个半月新低，热点散乱市场人气趋谨慎
中国汇市：人民币兑美元窄幅整理近收平，跨年前料维持平稳走势
香港股市：休市
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巴西股市：上涨，受矿业类股和钢铁类股支撑，淡水河谷 上涨1.23%，钢铁公司Cia Siderúrgica Nacional SA 劲扬5.61%。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.13%，报58,696.692点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2726/36，上日收报3.2745/54。
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南非股汇市：休市
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印度股市：收涨逾1%，自上日触及的七个月低点反弹，迄今年线为上升，因投资者买入近期受创个股。BSE指数 收盘上涨1.57%，报26,213.44点；NSE指数 收盘上涨1.58%，报8,032.85点，创出12月8日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.065，上日收报67.735。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.99%，报1,135.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.98%，报590.7点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.52%，报60.67；卢布兑欧元 升值0.53%，报63.435。(完)
(整理 郑茵 审校 张涛)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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