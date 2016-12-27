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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 06:48 BJT

全球贵金属：12月27日SPDR黄金持仓下降0.14%，或1.18吨

路透12月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周二其黄金持仓量下降0.14%至823.36吨，周五为824.54吨。

    以盎司计算，黄金持仓量 从26,509,820.12盎司降至
 26,471,702.02盎司。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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