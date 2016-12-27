《中国报摘》--中国证券报12月28日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，实体经济是国民经济的根基，是立国之本。实体经济决定虚拟经济，资本市场必须从实体经济的内在需求出发，发挥优化资源配置、引导要素流动、管理风险和财富的作用，为实体经济的振兴提供源源不断的支持。
* 其他:
--专家和市场人士表示，无论是从财务投资还是业务发展协同角度来看，银行牌照对民营资本仍有强大的诱惑力，预计明年民营资本对民营银行牌照的争夺仍会持续。
--恒大高新 称，深圳市上元资本管理公司增持公司流通股552.18万股，增持均价为16.82元。本次权益变动后，上元资本持有公司股份比例达5.0095%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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