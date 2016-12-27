《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，实体经济是国民经济的根基，是立国之本。实体经济决定虚拟经济，资本市场必须从实体经济的内在需求出发，发挥优化资源配置、引导要素流动、管理风险和财富的作用，为实体经济的振兴提供源源不断的支持。

* 其他:

--专家和市场人士表示，无论是从财务投资还是业务发展协同角度来看，银行牌照对民营资本仍有强大的诱惑力，预计明年民营资本对民营银行牌照的争夺仍会持续。