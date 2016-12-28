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债券 | 2016年 12月 28日 星期三 08:03 BJT

意大利金融：200亿欧元应足以支应列入观察名单银行的融资需求--消息

路透罗马12月27日 - 意大利财政部一名消息人士周二表示，对于名列该部及央行观察名单当中陷入困境的银行而言，政府所提拨的200亿欧元应足以支应其融资需求。

“对于目前被当局观察的银行可能出现的情况，这项基金的规模应可充份支应其所有的融资需求，”该名消息人士指出。

数名消息人士周二稍早表示，由于欧洲央行上修西雅那银行(Banca MPS) 的资金缺口，意大利政府挹注该行的资金可能高于先前所预估。

这些消息人士指出，政府可能动用提拨的200亿欧元当中约莫三分之一，金援西雅那银行。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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