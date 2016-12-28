意大利金融：200亿欧元应足以支应列入观察名单银行的融资需求--消息

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透罗马12月27日 - 意大利财政部一名消息人士周二表示，对于名列该部及央行观察名单当中陷入困境的银行而言，政府所提拨的200亿欧元应足以支应其融资需求。
“对于目前被当局观察的银行可能出现的情况，这项基金的规模应可充份支应其所有的融资需求，”该名消息人士指出。
数名消息人士周二稍早表示，由于欧洲央行上修西雅那银行(Banca MPS) 的资金缺口，意大利政府挹注该行的资金可能高于先前所预估。
这些消息人士指出，政府可能动用提拨的200亿欧元当中约莫三分之一，金援西雅那银行。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新