企业并购：日立制作所称，正在考虑出售旗下电动工具部门日立工机

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透东京12月28日 - 日本综合性企业日立制作所 周三表示，正在考虑出售旗下电动工具部门日立工机 。之前有媒体报导称，该公司正洽谈以超过1,500亿日圆(13亿美元)将日立工机出售给KKR & Co 。
日立制作所声明称，正在考虑不同选项以充实业务，包括出售日立工机，但尚未作出决定。声明中也没有提到潜在买家。
日本经济新闻报导称，日立与KKR的谈判已处于最后阶段，可能在下月达成正式协议。(完)
(编译 郑茵 审校 王颖)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。