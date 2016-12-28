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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 08:12 BJT

企业并购：日立制作所称，正在考虑出售旗下电动工具部门日立工机

路透东京12月28日 - 日本综合性企业日立制作所 周三表示，正在考虑出售旗下电动工具部门日立工机 。之前有媒体报导称，该公司正洽谈以超过1,500亿日圆(13亿美元)将日立工机出售给KKR & Co 。

日立制作所声明称，正在考虑不同选项以充实业务，包括出售日立工机，但尚未作出决定。声明中也没有提到潜在买家。

日本经济新闻报导称，日立与KKR的谈判已处于最后阶段，可能在下月达成正式协议。(完)

(编译 郑茵 审校 王颖)
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