《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**上海证券报**

--保监会副主席梁涛强调，保监会将始终把防范风险摆在突出位置，绝不允许保险公司成为内部控制人的“融资平台”，绝不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，绝不能把保险办成“富豪俱乐部”。

--中国人民银行研究局局长徐忠强调，要以强化金融监管为突破口。从中国的实际状况出发，金融改革的突破口主要在改革现行分业监管体制，以适应日趋明显的综合经营格局。

--广东首只面向中小微企业的省级专项股权投资基金--广东省中小微企业发展基金昨揭牌，由粤财基金管理。粤财基金有关负责人表示，将争取撬动社会资本10倍以上，实现总规模150亿元人民币的募集目标，基金将采用“母子基金+项目直投”的运作模式。

**证券时报**

--业内预计，今年中国保费收入将跨越3万亿元，同比增长超过两成，居全球第二位，保险业运用资金规模达13万亿元，同比增长15%；保险业总资产规模将突破15万亿元。

**21世纪经济报道**

--国家航天局副局长吴艳华表示，未来十年中国还将发射约100颗卫星。

--发改委副主任、国家能源局局长努尔.白克力表示，预计2016年全国能源消费总量43.6亿吨标煤，同比增长1.4%；单位GDP能耗下降了5%；非化石能源消费比重达到13.3%，同比提高1.3个百分点。

**人民日报**

--由天津港（集团）有限公司和唐山港集团共同出资成立的津唐国际集装箱码头有限公司昨揭牌。未来，该公司作为唐山港京唐港区集装箱业务运营主体，将负责集装箱码头的建设、运营和管理。而天津港将充分发挥集装箱枢纽港的核心优势，支持唐山港开通集装箱航线、提升集装箱量。（完）