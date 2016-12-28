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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 08:26 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月28日-1月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月28日(三)

北京--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。

12月29日(四)

开罗--埃及央行货币政策会议。

12月30日(五)

曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。

12月31日(六)

首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年致辞(0300)。

1月2日(一)

暂无重要经济事件。

1月3日(二)

暂无重要经济事件。

1月4日(三)

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen于奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会(Norwegian Association of Economists)年会发表演说(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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