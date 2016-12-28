《全球重要经济事件一览表》--12月28日-1月4日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月28日(三)
北京--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。
12月29日(四)
开罗--埃及央行货币政策会议。
12月30日(五)
曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。
12月31日(六)
首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年致辞(0300)。
1月2日(一)
暂无重要经济事件。
1月3日(二)
暂无重要经济事件。
1月4日(三)
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen于奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会(Norwegian Association of Economists)年会发表演说(0830)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。