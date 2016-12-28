《香港报摘》--经济日报12月28日

--环球政经大事于2017年上半年密集上场，当黑天鹅渐成常态，投资界前瞻股市更见如履薄冰。综合投资界的港股目标预测，暂以野村＂最牛＂，料恒指及国指有18%及47%的上望空间。摩根大通亦偏向乐观，预计恒指可升至25,000点水平。