《香港报摘》--经济日报12月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**头版头条**
--环球政经大事于2017年上半年密集上场，当黑天鹅渐成常态，投资界前瞻股市更见如履薄冰。综合投资界的港股目标预测，暂以野村＂最牛＂，料恒指及国指有18%及47%的上望空间。摩根大通亦偏向乐观，预计恒指可升至25,000点水平。
**其他**
--阿信屋母公司CEC国际 半年业绩盈转亏，录得近3,000万港元亏损，三个主要业务中，以零售业务表现最差。期内日圆转强，加上创办人对日圆走势过分乐观，令期内录滙兑亏损2,229万港元。
--中银航空租赁 宣布，再向空中客车（Air Bus） 购买五架客机，目录总价为4.9亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。