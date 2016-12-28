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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报12月28日

**头版头条**

--环球政经大事于2017年上半年密集上场，当黑天鹅渐成常态，投资界前瞻股市更见如履薄冰。综合投资界的港股目标预测，暂以野村＂最牛＂，料恒指及国指有18%及47%的上望空间。摩根大通亦偏向乐观，预计恒指可升至25,000点水平。

**其他**

--阿信屋母公司CEC国际 半年业绩盈转亏，录得近3,000万港元亏损，三个主要业务中，以零售业务表现最差。期内日圆转强，加上创办人对日圆走势过分乐观，令期内录滙兑亏损2,229万港元。

--中银航空租赁 宣布，再向空中客车（Air Bus） 购买五架客机，目录总价为4.9亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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