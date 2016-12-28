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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 08:38 BJT

更新版 1-日本数据：11月工业生产上升，企业对前景乐观

经济产业省对制造业者的调查显示，预计12月工业生产增加2.0%，1月增加2.2%，表明对海外需求前景更加乐观。

“工业生产正在回升，”经济产业省表示。该省上个月时则表示，产出有温和回升的迹象。

日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率连三季增长，不过增幅温和，因薪资增长放缓打压了房市支出。

但出口和工业生产近来显示全球需求有复苏的迹象，为努力让经济摆脱停滞的决策者带来些许希望。

日本央行在上周的利率会议上提供了乐观的经济看法；同时政府12月上调对经济的评估，为近两年来首见。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张涛/龚芳)
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