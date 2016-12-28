更新版 1-日本数据：11月工业生产上升，企业对前景乐观

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
经济产业省对制造业者的调查显示，预计12月工业生产增加2.0%，1月增加2.2%，表明对海外需求前景更加乐观。
“工业生产正在回升，”经济产业省表示。该省上个月时则表示，产出有温和回升的迹象。
日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率连三季增长，不过增幅温和，因薪资增长放缓打压了房市支出。
但出口和工业生产近来显示全球需求有复苏的迹象，为努力让经济摆脱停滞的决策者带来些许希望。
日本央行在上周的利率会议上提供了乐观的经济看法；同时政府12月上调对经济的评估，为近两年来首见。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张涛/龚芳)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。